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TRT Haber 26.11.2024 21:26

Bakan Güler: Disiplinsizliğin aması, lakini ve fakatı olmaz

Bakan Güler, teğmenlerin resmi olmayan yeminiyle ilgili, "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Ortak değerimiz Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Disiplinsizliğin aması, lakini ve fakatı olamaz" dedi.

Bakan Güler: Disiplinsizliğin aması, lakini ve fakatı olmaz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtladı.

Bakan Güler'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"KAAN uçağını yapınca ABD'li yetkililer F-35 konusunda fikirlerini değiştirdi. Verebileceklerini ifade ediyorlar.

MKE tarihindeki en kapsamlı yatırımlar yapılarak üretim kapasitesi artırılıyor.

Birliklerimiz her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla icra etmeye hazırdır.

(Teğmenlerin resmi olmayan yeminleri) Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Ortak değerimiz Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Disiplinsizliğin aması, lakini ve fakatı olamaz.

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Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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