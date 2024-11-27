Bakan Göktaş: Aile Destek Programı ile 103,2 milyar lira destek sağladık

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda şunları kaydetti;

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projemizi pilot olarak deprem bölgesini önceleyerek başlattık. Projenin uygulama alanını, doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın’ın yanı sıra Osmaniye’yi de dahil ederek genişlettik. Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik.

“Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz” ile 169 bin 584 çocuğumuzu ailelerinin yanında destekliyoruz. Bu kapsamda çoğunlukla annelere olmak üzere aylık ortalama 1 milyar lira tutarında ödeme yapıyoruz. Bu aileleri en az 3 ayda bir evlerinde ziyaret ederek danışmanlık hizmeti veriyoruz. Okul Destek Projesi ile, SED’den faydalanan 41 bin 30 çocuğumuza sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirme imkânı sunuyoruz.

Gönül Elçileri Projesiyle 10 bin 316 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor. Bugüne kadar 20 bin 69 çocuğumuzu ise evlat edinme hizmetinden faydalandırdık.

Kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,7’ye ulaştı. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4’e; kadın istihdam oranı yüzde 32,5’e yükseldi. Elbette bunu yeterli görmüyoruz. 12. Kalkınma Planımızla, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1’e, istihdam oranını ise yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz.

“ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı” ile şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ayrıca, ALO 183 hattımızın 112 Acil Çağrı Merkezine dâhil edilmesi konusunda çalışmalarımızı da başlattık. Elektronik kelepçe ve KADES gibi uygulamalarımızla, GAMER ile İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla şiddet vakalarına anında müdahale ediyoruz. 81 ilimizde bulunan 84 ŞÖNİM’de 2012’den bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdik. 2024 yılında, bu ay dahil olmak üzere, İstanbul ve İzmir’de yeni ŞÖNİM’leri açtık. Ayrıca 6 ilimizde daha yeni ŞÖNİM’lerimizi faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yüzyılın afetinde milletimizin yanında olduk. 6 Şubat Depremleri sonrasında bölgede afetin etkilerini azaltmak için ilk günden beri sahada, vatandaşlarımızın yanındayız. Ayni yardım dağıtımlarını ve psikososyal destek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Süreli olarak başlattığımız, Türkiye Aile Destek Programımız, afetle mücadele eden vatandaşlarımız ve tek seferlik yardımlarımız da dâhil olmak üzere, sosyal yardım programlarımızdan 4,9 milyon hanemiz yararlandı. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere bu yıl 39,2 milyar lira olmak üzere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık. Hedefimiz, sosyal yardım sistemimizi sadeleştirip dijitalleştirerek daha kapsayıcı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır.

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