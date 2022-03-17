Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın Fukushima ve Miyagi vilayetleri açıklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da dün meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğinin, 97 kişinin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Japon Hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Japonya’da Meydana Gelen Deprem Hk. https://t.co/4xua8szzcX pic.twitter.com/izr3aDojTo— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 17, 2022
Etiketler: Deprem Dışişleri Bakanlığı Japonya
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