Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı Koronavirüs
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