Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Lviv'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, görüşmeden önce basına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ukrayna krizinde oynadığı aktif rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuleba, Çavuşoğlu'nun Moskova ziyareti sonrası Kiev'e geldiğine dikkati çekerek, son günlerde Çavuşoğlu ile yakın temas içinde olduklarını kaydetti.

Dmitro Kuleba, savaşın başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin ilkeli bir duruş sergilediğini belirterek, barış hedefine ulaşılabilmesi için Türkiye ile iş birliği yapmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'na kişisel çabalarından ötürü teşekkür eden Kuleba, "Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye’nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor." diye konuştu.

"Çavuşoğlu, diğer ülke dışişleri bakanlarının yapamadığı bir şeyi başardı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında da savaşın durdurulması için her türlü çabaya hazır olduklarını bildirdi.

Ukrayna'nın, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını büyük memnuniyetle karşıladığını dile getiren Kuleba, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya getirilmesine ilişkin, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diğer ülke dışişleri bakanlarının yapamadığı bir şeyi başardı." ifadesini kullandı.

"Her tür çabaya hazırız"

Kuleba, bundan sonraki çalışmaların, Ukrayna ve Rusya liderlerinin görüşmesi üzerine yoğunlaşacağına dikkati çekerek, "Rusya'nın ülkemize yönelik saldırısına son vermek ve Rus birliklerinin geri çekilmesini sağlamak amacıyla her tür çabaya hazırız." diye konuştu.

Ukrayna'nın, savaşın bir an evvel sona ermesi için çaba sarf edeceğini belirten Kuleba, basına yansıyan ve Türkiye'nin de garantör olarak gösterildiği 15 maddelik mutabakat metninin temelde Rusya'nın isteklerini içeren bir belge olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi de garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz"

Kuleba, bu metnin, Ukrayna'nın kabul ettiği maddeler şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ukrayna, daha savaş başlamadan önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, artı Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koydu. Dolayısıyla bu inisiyatifi geliştirerek, biz doğal olarak Türkiye'yi de garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Türkiye Karadeniz bölgesinde istikrar dengesini sağlayan çok büyük bir otoritere ve itibara sahip bir ülkedir."

Kuleba, Ukrayna'nın çok taraflı bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, Mariupol'den mümkün olduğunca çok insan tahliye etmeye çalıştıklarını ancak sorunun Ukrayna tarafıyla değil Rusya ile ilgili olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: Kolektif Güvenlik Anlaşması konusunda Ukrayna’nın bir teklifi oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, ABD ve Türkiye'nin garantör ülke olacağına ilişkin haberler, olası ateşkes ve Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Kolektif Güvenlik Anlaşması konusunda Ukrayna’nın bir teklifi oldu: P5+Türkiye ve Almanya. Dün Moskova’da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu’nun buna bir itirazının olmadığı, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm."

Çavuşoğlu, önemli olanın her iki devletin, hükümetin ve halkın kabul edebileceği bir mutabakata varılması olduğunu vurgulayarak, "Yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmek istediğini söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Moskova’daki temaslarında Mariupol'de tahliye koridorlarının açılmasının ele alınıp alınmadığı ve Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin tarihin sorulması üzerine Çavuşoğlu, “Görüşmenin ne zaman olacağına dair bir tahminde bulunmak zor. Çünkü iki liderin de buna hazır olması lazım. Bu zeminin de hazırlanması gerekiyor. Tarihi de onlar belirleyecek.” yanıtını verdi.

"Türk Kızılayı gözlemci olsun" teklifi

Mariupol'de en az 24 saatlik bir insani ateşkes ve koridorun açılması teklifinin Antalya’daki üçlü toplantıda Kuleba’dan geldiğini ve kendisinin bu teklifi güçlü şekilde desteklediğini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Maalesef bugüne kadar bunu başaramadık. Çatışmalar devam ediyor ve on binlerce sivil insan şehri terk edemedi. Biz her iki tarafla da temas halindeyiz. Rus tarafı kendilerinin insanları çıkarmak istediğini, Ukrayna’nın engellediğini söylüyor. Ukrayna’da buna hazır olduğunu, Rusya’nın engellediğini söylüyor. Biz de şöyle bir teklifte bulunduk. Burada uluslararası kuruluşlar, Kızılhaç Örgütü, BM İnsani Örgütü olan OCHA ve de Türk Kızılayı gözlemci olsun, 24 saatlik ateşkes olsun, koridor açılsın, bunun işleyip işlemediğini de insani kuruluşlar gözlemlesin dedik.”

Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarını ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesi sürecinde zor bölgeler olduğunu belirterek, bu konuda Ukrayna tarafından çok büyük destek gördüklerini söyledi.