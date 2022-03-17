Yerel basında çıkan haberlere göre, Tillaberi bölgesinde, dün, silahlı kişiler bir yolcu otobüsü ve kamyona saldırı düzenledi.

Terör saldırısında yolcu otobüsündeki 2'si polis 19 kişi ve kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Tillaberi bölgesi, Sahel'deki terör örgütlerinin en çok saldırı düzenlediği 3 ülke sınırı olarak bilinen Nijer, Burkina Faso ve Mali sınırında yer alıyor.