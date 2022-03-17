Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Krallık ve Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katıldı.

Türkiye'nin yeşil finansmana erişimi konusunda bilgiler veren Bakan Kurum, TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, @trthaber’de soruları yanıtlıyor. https://t.co/Xi4gUo6pKZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 17, 2022

"3 milyar 157 milyon dolarlık mutabakat sağlandı"

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu irade çerçevesinde biz de diğer ülke muhataplarımızla yaptığımız müzakereler neticesinde bir mutabakat metni imzaladık. Bu mutabakat metni de 3 milyar 157 milyon dolarlık bir finansmanı iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ülkemize kazandırmak oldu. 3 yıl içerisinde bu kaynak bütün sektörlerde harcanacak."

"Dünya 13'ncüsü, Avrupa 6'ncısıyız"

Bakan Kurum, "Milli enerji politikası bizim için çok çok önemli ki bu manada yenilenebilir enerjiden yüzde 54 enerjimizi kazanıyoruz. Dünya 13'ncüsü, Avrupa 6'ncısıyız" dedi.