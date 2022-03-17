Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Görev başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde görev esnasında kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Burhaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki polis memuru Erdal Yetiş, Çanakkale-İzmir kara yolundaki bir alt geçitte meydana gelen olaya müdahale ettiği sırada kalp krizi geçirdi.
Meslektaşlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yetiş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İki çocuk babası olduğu öğrenilen Yetiş'in cenazesi, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından ilçede toprağa verilecek.
Etiketler: Balıkesir Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit
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