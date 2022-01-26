Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Irak'ta düzenlenen saldırıya kınama
Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlığın açıklamasında, "Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi’nin Anbar Vilayeti’ndeki konutuna düzenlenen terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilerek adalet önüne çıkarılmalarının temenni edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, Irak’ın terörle mücadelesini güçlü şekilde desteklemeye devam edeceği vurgulandı.
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'nin Enbar'a bağlı Garma ilçesinde bulunan konutuna 25 Ocak'ta düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Irak Terörle Mücadele
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