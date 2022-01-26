Dini duyguları sömürdüler, yardım adı altında para topladılar. Toplanan paraları türlü oyunlarla zimmetlerine geçirdiler.

FETÖ itirafçısı, örgüt içine yapılan dolandırıcılığı anlattı:

"Karşılaştığım hususlardan bir tanesi de kendi aramızda 'gizli himmet' dediğimiz olaydır. Sorumlu düzeyde bazı yöneticiler, gelir seviyesi çok yüksek esnaf ve iş adamlarından bizzat giderek elden himmet olarak kullanılmak üzere kayıt dışı, başka bir deyişle kimsenin haberi olmadan para toplarlar ve bu paraları kendi şahıslarına harcarlardı."

Örgüt içi yolsuzluk için türlü yöntemler devreye sokuluyordu. Onlardan biri de hırsızlık süsüydü.

"Himmet paralarını topladıktan sonra Tarık'tan aracını emanet isterler. Aracın içerisinde çok yüklü miktarda nakit paranın yanı sıra ayrı bir çantada çek ve diğer evrak bulunuyor. Bir süre geçtikten sonra bu yöneticiler Tarık'ı arayarak yanlarına gelmesini, zor bir durumda olduklarını söylüyor. Tarık yanlarına gittiğinde arabanın arka sağ camının kırıldığını, para çantasının çalındığını görüyor."

FETÖ'de yolsuzluk hesaplaşması

FETÖ üyeleri benzer yöntemlerle birbirlerini dolandırmaya çalıştı. Ancak dolandırıcılığı fark edenlerin de suça ortak olduğu ifadelerde ortaya kondu.

"Tarık, 'Beni mi yiyeceksiniz? O paranın üçte biri benim, sizin o parayı indirdiğinizi biliyorum' demiş ve aralarında parayı bölüşmek üzere anlaşmışlar. Özetle 2 yöneticinin 'para çalındı' kılıfıyla zimmetlerine geçirmeye çalıştıkları paraya, olayın aslını anlayan Tarık da ortak oluyor."

Lüks araçlarla toplantıya giden sözde yöneticiler sorguya çekildi

Örgüt içi dolandırıcılık vakaları artınca olay sözde yöneticilere aktarıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu Yusuf Pekmezci ve örgütün Ege yöneticisi Bekir Baz konu üzerine toplantı kararı aldı.

"Ben Bekir Baz’a 'Bak ağabey, müsait bir yerde topla yönetici ve yönetici yardımcılarını ve sen gözlerinle gör altındaki arabaları' dedim. 'Tek tek çağır sor bakalım, nasıl almışlar bu arabaları' diye ekledim. Bunun üzerine bir toplantı tertip etti. Birçok yönetici ve yardımcısı lüks araçlarla toplantıya gelerek bahçeye araçları park ettiler."

Kısa sürede zenginleşen örgütün sözde yöneticileri araçların sorgulanması üzerine aynı bahaneye sığındı. Eşlerinden miras kaldığını söylediler.

Ancak aldıkları tepki hiç bekledikleri gibi olmadı. 'Hiç biriniz mi fakir bir kızla evlenmediniz?' dendi ve arabaları satma talimatı verildi.

Örgüt içindeki yolsuzlukları anlatan FETÖ'cü itirafçı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

