Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutuna 3 füze atıldı.

Bu füzelerden biri konutun yakınına düştü. Yoldan geçen biri çocuk 2 sivil hafif yaralandı.

Tartışmalı seçim olayları

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddetmişti.

Mahkeme kararından kısa süre sonra düzenlenen saldırı tepki çekti.

Irak Meclisi'ndeki Sünni "Egemenlik İttifakı", saldırıyı kınayarak, bunu "devletin egemenliğine karşı bir medyan okuma" olarak nitelendirdi.

İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.

