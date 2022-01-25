Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Anbar'a bağlı Garma ilçesindeki konutuna 3 füze ile saldırı gerçekleştirildi. Füzelerden birinin konutun yakınına düşmesi sonucu biri çocuk 2 sivil yaralandı.
Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutuna 3 füze atıldı.
Bu füzelerden biri konutun yakınına düştü. Yoldan geçen biri çocuk 2 sivil hafif yaralandı.
Tartışmalı seçim olayları
Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddetmişti.
Mahkeme kararından kısa süre sonra düzenlenen saldırı tepki çekti.
Irak Meclisi'ndeki Sünni "Egemenlik İttifakı", saldırıyı kınayarak, bunu "devletin egemenliğine karşı bir medyan okuma" olarak nitelendirdi.
İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.
Etiketler: Balistik Füze Irak
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