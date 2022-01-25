Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında ele geçirilen uyuşturucu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkent Beyrut'tan yükleme yapan bir gemiye Afrika'ya doğru harekete geçtikten sonra gelen istihbarat bilgileri üzerine operasyon düzenlediklerini söyleyen Mevlevi, "Gemide yapılan incelemede 7 ton çayın içerisine gizlenmiş captagon hapları bulundu" ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarına dair bilgi vermeyen Bakan, gemideki bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Mevlevi, gözaltındaki kişilerin sorguda uyuşturucunun asıl varış noktasının Suudi Arabistan olduğunu itiraf ettiklerini aktardı.

Lübnan'da 29 Aralık 2021'de, Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Körfez ve Lübnan ilişkilerini bozan "captagon"

Suudi Arabistan’a göre Lübnan'ın tüm gümrük kapıları ve limanlarını ele geçiren Hizbullah, istediği şekilde dünyaya uyuşturucu sevkiyatı yapabiliyor.

Hizbullah ve ülkesine yapılan uyuşturucu sevkiyatını gerekçe gösteren Suudi Arabistan 29 Ekim’de Beyrut Büyükelçisi'ni geri çağırmış, Lübnan’dan tüm ithalatı durdurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan 600 milyon uyuşturucu hapın Suudi Arabistan'a sokulmak istendiğini söylemişti.

Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğu bilgisini vermişti.

Hizbullah ise uyuşturucuyla ilgili yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.