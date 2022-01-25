Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijeryalı öğretmen fidye için kaçırdığı öğrencisini öldürdü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Kano eyaletinde 2 Aralık'ta öğretmeni tarafından fidye için kaçırılan özel bir anaokulunun öğrencisi Hanifa Abubakar'ın öldürülmesi üzerine eyaletteki tüm özel okullar kapatıldı.
Kano Eyaleti Eğitim Bakanı Sanusi Kiru, basına yaptığı açıklamada, Kano'da 5 yaşındaki Hanifa Abubakar'ın öğretmeni tarafından katledilmesi nedeniyle eyaletteki tüm özel okulları geçici olarak kapattıklarını duyurdu.
Kiru, hükümetin eyaletteki özel okulları yeniden sertifikalandırma işlemleri için özel bir komite kuracağını söyledi.
Sorguda itiraf etti
Ulusal basındaki haberlere göre, çocuğun ailesinden 6 milyon naira fidye alan öğretmen Abdulmalik Tanko, polis sorgusunda kendisini gördüğü için minik çocuğu zehirledikten sonra gömdüğünü itiraf etti.
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