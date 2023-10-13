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Gündem
TRT Haber 13.10.2023 10:59

Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım Mısır'a ulaştı

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Türkiye'nin Gazzeli siviller için insani yardımlarını taşıyan ilk uçak Mısır'a iniş yaptı.

Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım Mısır'a ulaştı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İsrail Filistin çatışmaları 7 gündür devam ediyor. Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek. Bakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek. Büyükelçi atamasından sonra yapılan ilk toplantı olması dolayısıyla kritik olan bu görüşmede İsrail Filistin arasındaki çatışmalara çözüm başlıkları da masada olacak. 

Türkiye, rehineler için de devrede

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar başladığı andan itibaren çok yönlü bir şekilde diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu görüşmelerin nihai sonucu alınmış oldu. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor. Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor. 

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, El-Ariş Havalimanına indi, yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek. Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak. 

Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD işbirliği ile yardımlar ulaştırılacak

Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.

Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.

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