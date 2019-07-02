Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) komutanlık eden PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde üyelerin bilgisi dışında biraraya gelerek bir 'Eylem Planı' imzalaması BM adına son derece vahim bir gelişmedir, şiddetle kınıyoruz." denildi.

"BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"

Söz konusu gelişme üzerine BM makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunun belirtildiği açıklamada, "Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı, zorla silah altına alma dahil, en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM’nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez."

Kaynak: TRT Haber