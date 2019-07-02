MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanındayız"

Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır. Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/tukEn8zCyr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2019

"Sosyal doku yeni bir parti kurulmasına kapalıdır"

Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır.

"Seçim sayfası 23 Haziranla kapanmıştır"

Beka deriz sonuna kadar da arkasında dururuz. '31 Mart'tan önce beka diyorlardı. Sonra beka rafa kaldırıldı' diyen soytarılar ne bizi anlayabilirler, ne bizden olabilirler, ne de bizim gibi hissedip duyabilirler. Kaldı ki bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır. Hele hele İmralı canisi ve örgütü ile MHP’yi yan yana getirenler derin şerefsizlik çukuruna düşen soysuzlardır. Bizim alnımız ak, sırtımız pek, vicdanımız müsterihtir. Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır.

Kaynak: AA, TRT Haber