Halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar yurt içi ve dışında sürmeye devam ediyor.

Haziranda yürütülen operasyonlarda 126 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan Şerif Yakut da bulunuyor.

Operasyonlarda Hakkari'de yakalanan bir teröristin, Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıya karıştığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen bir teröristin de 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısına katıldığı belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı aralıksız sürüyor.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak ise Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine havadan bomba yağdırılıyor.

Kaynak: AA