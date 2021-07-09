Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Narayanganj bölgesindeki gıda fabrikasında bugün çıkan yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.