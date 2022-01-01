Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlıklara düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."