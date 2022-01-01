Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 23:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Almanya'daki Müslüman mezar saldırılarına tepki
[Fotoğraf: AA]
Türkiye, Almanya'nın Iserlohn şehrinde Müslüman mezarlıklarına düzenlenen saldırıya, "Hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Müslüman mezarlıklara düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı
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