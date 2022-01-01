Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde, Iserlohn kentindeki mezarlığa saldırı yapıldı.

Çirkin saldırıda, Müslümanlara ait 32 mezar tahrip edildi.

Bölge sakinleri, tahrip olan mezarları düzenlemek ve bakımlarını yapmak için mezarlığa akın etti.

DİTİB Iserlohn Merkez Camii Başkan Yardımcısı Aytaç Kuruağaç saldırıya tepki gösterdi:

"Müslüman mezarından 32 tanesini kırdılar, yıktılar, tahrip ettiler. Umarız en yakın zamanda bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren ırkçılar yakalanıp adalete hesap verirler."

[Fotoğraf: İHA]

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz tespit edilemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen yılda da yeni yılın ilk saatlerinde aynı mezarlık ırkçılar tarafından saldırıya uğramış, Müslümanlara ait 7 mezar tahrip edilmişti.