Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı
Kırım'da, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 8 bomba bulundu. Bulunan bombalar kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da farklı noktalarda 8 bomba bulundu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, halka zarar vermemesi için bombaların bulunduğu alanlarda giriş ve çıkışları kapattı.
Kamyonlara yüklenen bombalar boş bir alana götürülerek kontrollü şekilde patlatıldı.
8 bombanın ağırlığı 900 kilogram
Büyük bir gürültüyle patlayan bombalardan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım sakinleri tarafından fark edilen bombaların toplam ağırlığı 900 kilogram.
Yaşanabilecek bir facianın önüne geçilirken, ekipler bölgede başka bombaların olup olmadığına yönelik araştırmalarını sürdürüyor.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı
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