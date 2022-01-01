Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da farklı noktalarda 8 bomba bulundu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, halka zarar vermemesi için bombaların bulunduğu alanlarda giriş ve çıkışları kapattı.

Kamyonlara yüklenen bombalar boş bir alana götürülerek kontrollü şekilde patlatıldı.

8 bombanın ağırlığı 900 kilogram

Büyük bir gürültüyle patlayan bombalardan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım sakinleri tarafından fark edilen bombaların toplam ağırlığı 900 kilogram.

Yaşanabilecek bir facianın önüne geçilirken, ekipler bölgede başka bombaların olup olmadığına yönelik araştırmalarını sürdürüyor.