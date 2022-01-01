İran devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, dün Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasındaki boru hattında gaz sızıntısı oluştu.

Sızıntı kaynaklı olarak yangın meydana geldi.

Üretim de aktarım da durdu

Sızıntı ve yangın nedeniyle 16. platformdaki üretim ve buradan aktarım da durdu.

Bu nedenle ülke genelindeki doğal gaz üretimi 15 milyon metreküp düştü.