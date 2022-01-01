Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da doğal gaz sahasında sızıntı: Üretim durdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen İran'ın Güney Pars'taki 16. sahada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle üretim durdu.
İran devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, dün Güney Pars'taki 16. doğal gaz sahasındaki boru hattında gaz sızıntısı oluştu.
Sızıntı kaynaklı olarak yangın meydana geldi.
Üretim de aktarım da durdu
Sızıntı ve yangın nedeniyle 16. platformdaki üretim ve buradan aktarım da durdu.
Bu nedenle ülke genelindeki doğal gaz üretimi 15 milyon metreküp düştü.
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