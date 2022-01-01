Ermenistan ile başlatılan normalleşme süreci, ABD ile sorunların çözümü için yürütülecek görüşmeler, Körfez ülkeleri ile görüşme trafiği, Suriye konulu toplantılar ve Afrika ile ilişkiler...

Yeni yıl, Türk dış politikası için yine hareketli olacak.

Ermenistan ile yeni süreç

Ermenistan ile karşılıklı özel temsilcilerin belirlenmesi sonrası gözler yapılacak ilk görüşmede.

ABD ile mevcut sorunların çözümü için liderler düzeyinde karar alındı. Bu irade doğrultusunda yeni yılda da bakanlar arası ve teknik düzeyli görüşmeler devam edecek.

Körfez ile görüşme trafiği

Körfez ülkeleri ile yürütülen diyalog süreci kesintisiz bir şekilde sürecek. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecek.

Suriye'deki krize çözüm bulunması yürütülen Astana süreci devam edecek. Son olarak videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye bu sefer İran ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılda da Afrika ülkelerine ziyaretleri sürecek

Afrika ülkeleriyle yakın iş birliği sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıta ülkelerine yeni ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İnsani dış politika kapsamında Afganistan başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelere yardımlar ulaştırılacak.