Uçaklar, tıbbi malzemelerle dolduruldu. Dünyanın dört bir yanına havalandı.

İhtiyaç duyan 60'a yakın ülkeye yardımlar ulaştırıldı. Türkiye, kurumları ve yardım kuruluşları ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Türk ve Ukrayna bayraklarının yanı sıra, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri, Türkçe ve Ukraynaca yer alıyor.

Türkiye, Covid-19 ile mücadele kapsamında İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye'nin yardımları sürüyor

Yardımların gönderildiği son ülkeler Arnavutluk ve Kuzey Makedonya oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla Kuzey Makedonya'ya 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske, Arnavutluk'a 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük gönderdi.

Türk Kızılay, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Polonya ve Moldova'ya yardımları göndermeye başladı. Böylelikle sadece Kızılay'ın yardım gönderdiği ülke sayısı 17 oldu.

Türkiye, önümüzdeki süreçte de ihtiyaç duyan ülkelere yardım elini uzatmaya devam edecek.