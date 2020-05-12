Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.15'te başlayan toplantıya, çalışmalarını yürüttüğü Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor.

Toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuçları ve normalleşme takvimi değerlendirilecek. Ayrıca, diğer iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

MYK'nın ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.