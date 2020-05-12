Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Arnavutluk ve Makedonya'ya ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri uçağa yüklendi. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/qjGjKMDTpb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2020

Bu kapsamda, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya gönderilecek.