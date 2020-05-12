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Türkiye'den 2 ülkeye yardım eli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor.
Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Arnavutluk ve Makedonya'ya ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri uçağa yüklendi. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/qjGjKMDTpb— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2020
Bu kapsamda, Türk Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağına yüklenerek Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya gönderilecek.
Etiketler: türkiye Kuzey Makedonya ArnavutlukSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 08:38
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