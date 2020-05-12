Sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Daha önce 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Aydın, Şanlıurfa, Denizli ve Adana muaf tutularak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır" dedi.

Aydın, Denizli, Adana ve Şanlıurfa Valiliği, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üç kentte uygulanmayacağını açıkladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Denizli

Denizli Valisi Hasan Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır" ifadesini kullandı.

Adana

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadelerini kullandı.

Aydın

Valisi Yavuz Selim Köşger, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" dedi.

15 ilde seyahat kısıtlaması devam ediyor

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.