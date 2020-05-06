Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye COVID-19 tanısı kondu
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu. Son 24 saatte 4 bin 917 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 78 bin 202 oldu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 19:05
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