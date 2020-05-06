Baro ve meslek örgütlerinin seçim sistemi değiştirilecek. Yasal değişikliklerin yapılması için AK Parti'de çalışmalar hızlandırıldı. Öncelikle, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri temsilcilerinin görüşü alındı. Mevcut yasal düzenlemeler ve uygulamalarda yaşanan sorunlar istişare edildi.

Sonraki aşamada AK Partili kurmaylar bir araya geldi. Barolar ve meslek örgütlerinin seçim sistemlerine yönelik iki ayrı toplantı gerçekleştirildi. Grup başkanvekilleri ve hukukçu milletvekillerinin katıldığı toplantılarda görüş ve öneriler masaya yatırıldı.

Odalara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılması gündeme geldi

Barolara ve meslek odalarına üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılması gündeme geldi. Üyeliği 10 yıldan az olanların seçimlerde oy kullanmamasına yönelik düzenlemeye son verilmesi istendi. Çoğulculuğun sağlanması için nispi temsil sistemine geçilmesi önerildi.

Barolar ve meslek örgütleri seçimlerine ilişkin değişiklik hazırlıklarının sonucunda taslak olgunlaştırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaiye başladığında ele alınacak ilk konulardan biri bu yasa teklifi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te başlanmış olan ve veya başlama kararı alınıp neticelendirmeyi bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söylemişti.