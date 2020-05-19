Bugün Milli Mücadele'nin 101'inci yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da gençleri temsilen Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk. Bir milletin umudu olarak Samsun'da başlattığınız İstiklal Mücadelemizin 101. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bütün dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle bayramımızı bu yıl evlerimizde fakat aynı ruh ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençlerimiz istiklal ruhuna ve bu ruhtan doğan cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 101 yıl önceki aşk ve heyecanla bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Birbirimizi sevmekten, birbirimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyerek; sevgiyi, adaleti, kardeşliği çoğaltarak ülkemizi, mazisi kadar şanlı bir istikbale taşıyoruz. Bu duygularla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü... Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ediyor.https://t.co/T3dLA9EEZs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2020

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından Türk bayraklarını taşıyan 16 genç ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'in önünde fotoğraf çektirdi.

İstanbul

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde de tören düzenlendi. Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve parti temsilcileri katıldı. Törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve siyasi partiler de anıta çelenk bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Bursa

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası, Gemlik ilçesindeki tepeye çizildi.

İmza, Şahinyurdu mevkiinde, yangın sonucu orman vasfını kaybetmiş arazide yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından tamamlandı.

70 metre eninde ve 216 metre boyunda bir alanda çizilen imza, İstanbul güzergahında seyreden uçaklardan görülebilecek büyüklüğe sahip.

[Fotoğraf: AA]

Aksaray

Aksaray'da, 19 Mayıs dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Atatürk anıtına çelenk sundu.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kurumu (THK) pilotu Türk bayrağı ve pankart açarak uçuş gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kırşehir

Kırşehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi. Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Yozgat

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yozgat'ta tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında düzenlen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında törende sosyal mesafe korundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İslamabad

Pakistan'da koronavirüs önlemleri nedeniyle yalnızca ülkedeki resmi kurum temsilcilerinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan törene Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'un yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Pakistan Koordinatörlüğü, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı temsilcileri ile büyükelçilik personeli katıldı.