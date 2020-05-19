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Bakan Soylu, polis kontrol noktasında ve Jandarma Harekat Merkezi'nde inceleme yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkentte Genelkurmay Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu ziyaretlerini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Açıklamada, "Genelkurmay Kavşağı polis kontrol noktasındayız." ifadelerini kullandı.
Soylu, polis kontrol noktasında ve Jandarma Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunduğu fotoğraflarını da paylaştı.
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