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Gündem
TRT Haber 13.12.2024 02:57

Türkiye yeni nesil havacılıkta dünya lideri

Bakan Kacır, Meclis Genel kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayindeki milli ve özgün teknolojilerin Türkiye'yi dünya lideri yaptığını söyledi. Bakan Kacır "Hangi alanda ambargo uygulanıyorsa Türkiye o alanda çok daha büyük işler yapacaktır" dedi.

Türkiye yeni nesil havacılıkta dünya lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Meclis'te bakanlığının bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Savunma sanayinde yerli ve milli üretime dikkat çekti. Ambargolara rağmen Türkiye'nin yeni nesil havacılıkta dünya lideri olduğunu vurguladı.

Bakan Kacır, "Herkes bilsin ki hangi alanda gizli, açık ambargo konuyorsa Türkiye o alanda çok daha büyük işler yapacaktır. Hangi sistemler Türkiye’den esirgeniyor, hangi ürünler Türkiye’ye verilmiyorsa Türkiye daha iyilerini kendi imkanlarıyla üretecektir. Türk milleti şimdi Bayraktar'la, AKINCI'yla KIZILELMA ile yeni nesil havacılıkta dünya lideri." dedi.

Türkiye'nin uzay yolculuğunda atılan adımları anlatan Kacır, "Aya erişebilen sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak olan milli hibrit motorumuz denemeleri başarı ile tamamladı. Uzay sanayimizi geliştirecek adımlarla küresel ekonomiden alacağımız payı artıracağız" diye konuştu.

Bakan Kacır, 6 Şubat Depremlerinden bu yana afet bölgelerinde 15 OSB ve 16 Sanayi Sitesi Projesi için 10 milyar lira kaynak ve 57 binden fazla kobiye 19 milyar lira kaynak sağlandığını da söyledi. 

ETİKETLER
AKINCI KIZILELMA Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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