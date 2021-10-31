Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğunun, derin üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

Söz konusu bombalı saldırı sonucu 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmişti.