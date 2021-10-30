Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) kapıları yeniden açıldı.

Açılışla beraber Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de başladı. Festival kapsamında 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek.

Ersoy, festival kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da festival kapsamında AKM'de açılan "AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi"ni gezdi. Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy da eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Ersoy daha sonra beraberindekilerle Taksim Camii'ne geçti.

Festival kapsamında, "Mirasın İzinde" temasıyla hazırlanan Selçuklu dönemini anlatan sergiye katıldı.

Sergideki ebru, kaligrafi ve hat eserlerini inceledi.

Bakan Ersoy, Dönüşüm sergisi ve Fransız sanatçı Bernard Pras'ın Pierre Auguste Renoir'in La Grenouilliere eserini yorumladığı Recycle Enstalasyonu'nu da gezdi.

Bakan Ersoy'un son durağı ise Galataport'tu. 15 sanatçının eserlerinden oluşan Monet & Friends Dijital Sergisine katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"En kısa zamanda uluslararası bir marka haline getirmiş olacağız"

Burada, yılda iki kez düzenlenecek olan Beyoğlu Kültür Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Dünyadan birçok ziyaretçiyi de bölgemize çeker hale geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Beyoğlu Kültür Yolu rotası festivallerle sınırlı bir rota değil. Rotayı gezebilmek için bir uygulama var. İnşallah kültür ve sanat konusunda çok iyi marka olacağız Türkiye olarak. Uzun süren bir pandemi döneminden sonra biz dünyaya da bir mesaj vermek istedik. Pandemide en çok etkilenen kurumlar, kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Artık burada da normalleşmenin başladığını Beyoğlu'ndan Türkiye'den dünyaya böyle bir mesaj verme fırsatını da yakaladık. İnşallah en kısa zamanda uluslararası bir marka haline getirmiş olacağız. İnşallah başta Beyoğlu'nun, İstanbul'un sonrasında da Türkiye'nin ve dünyanın en marka festivallerinden biri yapacağız."

[Fotoğraf: DHA]

AKM'nin açılışıyla başlayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 14 Kasım'a kadar sanatseverlerle buluşacak.