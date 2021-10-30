Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araç infilak etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçlar alev aldı, bazı evlerde de hasar meydana geldi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de üç hafta önce Aden valisini hedef alan saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.