Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Aden Havalimanı girişinde bombalı saldırı: 12 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Yemen'in geçici başkenti Aden'de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde bomba yüklü araç infilak etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Patlama sonucu bombalı aracın çevresinde bulunan bazı araçlar alev aldı, bazı evlerde de hasar meydana geldi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Yemen'de üç hafta önce Aden valisini hedef alan saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Yemen
Son Haberler
- 21:32
- 20:55
- 20:48
- 21:36
- 20:23
Sıradaki Haber
Gürcistan, yerel seçimlerin ikinci turu için sandığa gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz