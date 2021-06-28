Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye ve Azerbaycan bir kez daha ortak askeri tatbikat yapıyor. "Mustafa Kemal Atatürk 2021" isimli tatbikat Bakü'de başladı. İnsansız hava araçlarının da kullanılacağı tatbikat 30 Haziran'a kadar sürecek.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen ortak askeri tatbikata Bakü'de başlandığını duyurdu.
30 Haziran’a kadar devam edecek tatbikata 600 asker, 40 tank ve zırhlı araç ile 20 top, 7 savaş ve personel helikopteri, 3 insansız hava aracı ve 50 askeri araç katılıyor.
Tatbikatla iki ordunun ortak harekat kabiliyetinin geliştirilmesi, komuta kontrol ile sevk ve idare becerilerinin iyileştirilmesi ve komandoların emir komuta içerisinde operasyon yürütebilmesi hedefleniyor.
Etiketler: Azerbaycan İnsansız Hava Aracı
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