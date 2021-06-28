Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişimi engellendi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021
Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tzgkmFB2d8
Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, M4 kara yolunun güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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