Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." denildi.

Komandolarımız teröristlerin bir sızma girişimini daha önledi.



Saldırı için Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tzgkmFB2d8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2021

Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, M4 kara yolunun güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.