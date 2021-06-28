Karaismailoğlu, uydunun hizmete alım töreni öncesi TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.



Türksat 5A ile birlikte türkiye'nin kapsama alanının genişleyeceğine dikkat çeken bakan karaismailoğlu, " Avrupa, Karadeniz, Akdeniz, Türkiye, Orta Doğu özellikle Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney Afrika'yı kapsama alanımıza almış bulunuyoruz. Tabii bunlar ticari uydular… Aslında bir nevi bütün dünyaya bu hizmeti verdiğimiz zaman ticari olarak da buradan bir kazanç sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusu'na dair soruları cevaplıyor. https://t.co/gW5fRNBK3N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021





Bu yıl bitmeden Türksat 5B'nin de uzaya fırlatılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, peşinden de yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın 2022'de uzaya fırlatılacağını anlattı.

"Türkiye artık uzayda da kendi uydusu ile temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak" diyen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nun uzayda hedeflerini tutturduğunu kaydetti.

Türksat 5A, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden 8 Ocak'ta uzaya fırlatıldı.

Dört ay süren yolculuğunun ardından 31 derece doğu yörüngesine oturdu. Bir buçuk aylık test süreci de başarı ile tamamlandı.

Yeni nesil uydu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat'ın Ankara Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilecek törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

30 yıl hizmet verecek

Türksat 5A televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak. Elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacak.