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Gündem
AA 17.07.2025 21:55

Türkiye ve 10 Arap ülkesi işgalci İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün girişimiyle hazırlanan 11 ülkenin katılımıyla yayınlanan ortak bildiride Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da krizin sona erdirilmesine ilişkin mutabakat memnuniyetle karşılanırken, işgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kınandı.

Türkiye ve 10 Arap ülkesi işgalci İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
[Fotograf: AA]

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Katar, Kuveyt, Lübnan ve Mısır dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Suriye'nin güvenliği, birliği ve istikrarının desteklendiği ülkenin iç işlerine her türlü yabancı müdahalenin ise reddedildiği vurgulanan bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.

Ortak bildiride ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve tüm İsrail saldırılarının durdurulmasını sağlamak için yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi çağrısı yapıldı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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