Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin parçalanmasına kesinlikle rıza göstermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İyi olanın, doğru olanın, faydalı olanın peşinden gitmek kolay değil. Yokuş çıkmak gibi zordur ve çetindir, sabır ve irade ister. İyilik, millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz.

Kimseye yüceden bakmada, kibirlenmeden, gecemizi gündüzümüze katarak milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimiz, yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımız elbette oluyor. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı görüyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmemiz ilk günkü gibi canlı ve güçlüdür.

"Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir"

Riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Konuşulması gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki; biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Terörsüz Türkiye sürecimizde evlatlarımıza üzerinde mutlu ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakma peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun huzuru için yapıyoruz.

Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar. Öyle saçma iddialar duyduk ki, bunları anlatmaya cehalet kavramı bile yetersiz kalıyor. Türk milletinin birliğini ve beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın da mümkün olduğunu anlamayacak kadar kopuk durumdalar.

"Sınavlarda, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır"

LGS'de başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler. Bursa'daki okulun astığı tebrik pankartı çarpırtılarak evlatlarımız hedef gösterildi. Çocuklarımızın temiz ve masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın ümitlerinin heba edilmesine izin vermeyiz. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği sınavları hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Siyasetin limanı, ahlak ve vicdandır. Siyasetin gözetmesi gereken hudutları vardır. Hepimizin bu görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla, dedikoduyla siyaset yapılmaz. Böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara şunu diyorum; bu ülkenin çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, Türkiye'ye zarar vermeyin. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, her birine başarılar diliyorum. Evlatlarım, biz size güveniyoruz ve sizi seviyoruz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek, hem bizim hem de ailenizin gurur kaynağı olacaksınız.

"Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız 15 Temmuz'u 86 milyon olarak gururla idrak ettik. 253 kahramanı bir kez daha rahmetle andık. Gazilerimize şükranlarımızı arz ettik. Rabbim hepsinden razı olsun. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkarken şehit olan tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum. 'İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür' diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri şükranla anacağız. 15 Temmuz'a tiyatro diyenleri de hiçbir zaman affetmeyecek esefle hatırlayacağız. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. 155 bin kamuyla ilişiği kesildi. 28 bini görevlerine tekrar iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. 11 bin örgüt mensubu ceza infaz kurumlarında halen. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayelerinde büyüdü. Özellikle 1980 darbesiyle 28 Şubat müdahalesi FETÖ'yü palazlandırdı. Örgüt bunlardan sonra devlete sızmayı başardı. Gerek 17-25 darbe girişimi aktörlerine gerekse 15 Temmuz ihaneti elebaşlarına baktığımızda bunları görebiliyoruz. İmam hatiplerin kapatılması, üniversitelerde başörtü zulmü gibi uygulamaların gerisinde de FETÖ'ye alan açma derdi vardır. Örgütün manevra alanını olabildiğince genişettiler. FETÖ'nün yapmaya çalıştıkları bugünün ışığında daha anlam kazanıyor. 15 Temmuz destanı sadece milli iradeyi ipten almamış aynı zamanda bu Truva atının da kolunu ve bacağını kırmıştır. Mücadele henüz bitmiş değil. Köklerini kurutuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"İsrail hukuk tanımaz bir terör devletidir"

İsrail bölgeyi kaosa sürüklemek için elinden geleni yapıyor. 58 bin Filistinli şehit oldu, 138 binden fazla kardeşimiz yaralandı. İsrail bütün bunlar yetmezmiş gibi haydutluk sahasını komşumuz Suriye'ye taşıdı. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgenin sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu vahşet, soykırım hiçbir zaman unutlmayacak, vicdanlarda derin izler kalacak. Eğer canavar bir an önce durulmazsa dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyek, bunu görüyoruz. Her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanması dün rıza göstermedik, yarın da göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler hesap hatası yaptıklarını er yada geç anlayacaklar. Suriye'deki Kürtler de bizim kardeşimizdir, onların da siyonizmin sofrasında meze olmalarına izin vermeyeceğiz. Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim en büyük arzurmuzdur. İstikrarlı bir Suriye, çevresindeki ülkeler için de istikrar üretecektir. Buradan Suriye hükümetine ve halkına en içten dayanışma dileklerimi iletiyorum. Şara'nın güçlü liderliğiyle Suriye'nin bu sıkıntıların üstesinden geleceğine inanıyorum. Akan kanın durması için neler yapabileceğimizi bugün Şara ile ele aldık. İlgili kurumlarımız Suriye ile temas halinde. İsrail ne Gazze'de ne Suriye'de barış ve istikrar istemediğini bir kez daha gösteriyor. Alçakça şehit edilen Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Suriyeli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yolcu biz hancıyız. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Her karışında şehitlerimizin mübarek kanı var. Buralara nice zalimler geldi, kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi yerlerinde yeller esiyor. Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Biz kimseye düşmanca yaklaşmıyoruz. Kimsenin hukukuna ve egemenliğine göz dikmiyoruz. Bölgemizde sadece huzur ve istikrar istiyoruz.

Memurlara yarı zamanlı çalışma düzenlemesi

Kadın ve erkek memurlara tanınan, veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiyoruz. Memurlar doğumdan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftada 20 saatlik çalışma esasına göre bu düzenlemeyle aile içi bağların güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak.

Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı

Enerji konusunda büyük bir atılım içindeyiz. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük 9,5 milyon metreküp birinci fazı tamamladık. Günlük petrol üretimi 170 bin varile ulaştı.

4 olan derin deniz sondaj gemi sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Dünyada 4. sıraya yükselmiş olacağız.

Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum.