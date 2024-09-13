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AA
HABER GİRİŞ
13.09.2024 19:52
, 13.09.2024 19:59
SON GÜNCELLEME
13.09.2024 19:59
Türkiye Varlık Fonu toplantısı yapıldı
Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı.
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