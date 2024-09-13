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Gündem
AA 13.09.2024 19:52

Türkiye Varlık Fonu toplantısı yapıldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye Varlık Fonu toplantısı yapıldı

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantı basına kapalı yapıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan Varlık Fonu
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