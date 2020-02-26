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Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 50 dakika sürdü.
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