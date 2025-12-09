Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Gündem
AA 09.12.2025 17:58

Türkiye: Uluslararası toplum, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı tedbir almalı

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te BM UNRWA merkezine düzenlediği baskınla ilgili, "Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye: Uluslararası toplum, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı tedbir almalı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binasına düzenlediği baskın" hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA binasına düzenlediği baskını ve söz konusu binaya el koymasını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, diplomatik dokunulmazlığa sahip BM binasına yönelik bu eylemlerinin uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanının 22 Ekim 2025 tarihli istişari görüşünde, İsrail’in işgalci güç olarak UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmama, tam aksine faaliyetlerini kolaylaştırma yükümlülüğü net biçimde ortaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada, Filistin mültecilerine ikame edilemez hizmetler sunan ve Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkının korunmasında temel rol oynayan UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesinin, kalıcı barış çabaları için de hayati önem taşıdığı belirtilerek, "Uluslararası toplumun, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı caydırıcı tedbirler alması ve UNRWA’ya destek vermesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenledi
Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezine baskın düzenledi

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Dışişleri Bakanlığı İsrail Birleşmiş Milletler
