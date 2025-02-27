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Gündem
AA 27.02.2025 16:13

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Filistin'le ilgili beyan sundu

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanına Filistin ile ilgili yeni bir beyan sundu. Beyanda İsrail'in, Filistinlilere yardım amacıyla kurulan, Birleşmiş Milletler'e bağlı ajansı kapatması eleştirildi.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Filistin'le ilgili beyan sundu

Türkiye, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve BM ajanslarının işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ortaya koyan bir beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sundu.

Beyanda, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistini Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı kapatmasına tepki gösterildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu kararın sadece Filistinli mültecilerin insani ihtiyaçlarını daha da zorlaştırmakla kalmayıp, BM'nin sağladığı uluslararası hukuki korumaların da ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşunun Filistin'deki en büyük ikinci istihdam kaynağı olduğunu hatırlatan Yüksel, okul, hastane ve kadın merkezleri gibi çok sayıda hizmetin bu kuruluşlar tarafından sunulduğunu kaydetti.

Yüksel, "Türkiye her fırsatta Filistin halkının ulusal haklarının tanınması için her fırsatta güçlü bir duruşu sergilemektedir." dedi.

ETİKETLER
Uluslararası Adalet Divanı Filistin Devleti İsrail
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