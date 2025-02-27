Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na Filistin'le ilgili beyan sundu

Türkiye, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ve BM ajanslarının işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ortaya koyan bir beyanını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sundu.

Beyanda, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistini Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı kapatmasına tepki gösterildi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu kararın sadece Filistinli mültecilerin insani ihtiyaçlarını daha da zorlaştırmakla kalmayıp, BM'nin sağladığı uluslararası hukuki korumaların da ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşunun Filistin'deki en büyük ikinci istihdam kaynağı olduğunu hatırlatan Yüksel, okul, hastane ve kadın merkezleri gibi çok sayıda hizmetin bu kuruluşlar tarafından sunulduğunu kaydetti.

Yüksel, "Türkiye her fırsatta Filistin halkının ulusal haklarının tanınması için her fırsatta güçlü bir duruşu sergilemektedir." dedi.