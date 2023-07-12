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Gündem
AA 12.07.2023 13:38

Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Bakan Bolat, gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na ilişkin, "Müteahhitlik projelerinden akıllı şehirlere, turizmden dijital dönüşüm ve gıda sektörlerine kadar çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliklerine yönelik kararlılığımızı vurguladığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı
[Fotoğraf: Twitter-@omerbolatTR]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Al-Hogail ve iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Türkiye-Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Bolat, "Müteahhitlik projelerinden akıllı şehirlere, turizmden dijital dönüşüm ve gıda sektörlerine kadar çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilecek işbirliklerine yönelik kararlılığımızı vurguladığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu fırsatların somutlaştırılması konusunda atacağı adımların arkasında olacağız" değerlendirmesini yaptı.

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Suudi Arabistan
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