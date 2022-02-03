Dışişleri Bakanlığı, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Ortak sınırımız olmasa da komşu olarak gördüğümüz ve Türkiye için önemli bir dost ve stratejik ortak olan Moldova'yla ilişkilerimizin 30 yıl içerisinde karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Stratejik ortaklığımız, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ulaştığı seviyenin somut yansımasıdır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Moldova'da yaşayan soydaş Gagavuzların iki ülke arasında örnek dostluk ve iş birliği köprüsü kurduğu, güçlü Moldova ile gelişen müreffeh bir Gagavuz Yeri'nin, Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da güçlendirmeye devam edeceğine inancın tam olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki on yıllarda ikili ilişkilerin her alanında çok yönlü iş birliğimizi daha da üst seviyelere çıkarmak hedefinde Moldovalı dostlarımızla birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.