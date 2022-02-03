Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın, yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30’uncu yıldönümünü kutluyoruz.

Ukrayna ile ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatlerimiz temelinde son yıllarda kaydadeğer bir ilerleme kaydetmiştir. Bu durum, bölgemizin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunmaktadır."

"Türkiye, Donbas’ta uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır"

"Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamakta, Donbas’ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır.

Ukrayna ile ülkemiz arasında dostluk ve işbirliği köprüsü kuran Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabalar Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirmektedir.

Bugün Kiev’de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili işbirliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır.

Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıldönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için işbirliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."