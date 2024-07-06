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Gündem
DHA 06.07.2024 20:58

Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
[Fotoğraf Arşiv : AFP]

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. İki takımın sahaya çıkacağı 11’ler şu şekilde;

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Rejinders, Bergwin, Gakpo, Depay

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