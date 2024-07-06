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Gündem
AA 06.07.2024 17:47

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "kaçacak yeri kalmayan" PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe verdiği, hatta Dergele köyünü tamamen yaktığı anımsatıldı.

Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı bildirilen açıklamada, "Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor.

Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi."

Açıklamada, bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizata ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, 2 termal dürbünü, 10 şarjörü ve 109 mühimmatıyla 2 M-16 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 şarjörü, 89 adet mühimmatıyla 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 Çek VZ 58 tüfeği ile 1 hafif makineli tüfek ele geçirildi.

Ayrıca, 10 el bombası, farklı türlerde çok sayıda mühimmat, tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan ekipmanlarla çok sayıda muhtelif malzemeye de el konuldu.

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK Irak
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