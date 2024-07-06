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Gündem
AA 06.07.2024 17:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti
[Fotograf: AA]

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

A Milliler yarı final için Hollanda karşısında
A Milliler yarı final için Hollanda karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Almanya'ya gitti.

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Recep Tayyip Erdoğan Almanya EURO 2024
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